„Jocul României şi-a recăpătat fantezia“

Antrenorul naționalei de handbal masculin, Aihan Omer:

„Jocul României și-a recăpătat fantezia“

Echipa națională de handbal masculin a Ro-mâniei a făcut spectacol la Trofeul Carpați, jucătorii antrenați de Aihan Omer învingând într-o manieră categorică reprezentativele Macedoniei, Ucrainei și Muntenegrului. „Turcul” este mulțumit de prestația elevilor săi și a declarat că România are din nou fantezie în joc, fapt care ne permite să sperăm la calificarea la Campionatul Mondial din 2009. „Momentan, echipa României nu poate face față unui ritm susținut, adică trei meciuri în 48 de ore. Mai multe turnee de acest gen ar rezolva din probleme. Nu spun că nu se fac antrenamente tari la cluburi, toți antrenorii pregătim la fel de bine meciurile de campionat. Dar, mă gândesc la perspectiva de a participa la un turneu final, unde se va juca într-un asemenea mod”, a explicat tehnicianul constănțean. „Faptul că jucătorii au venit la echipa națională cu gândul de a obține victorii, de a se întrebuința fără menajamente, spune ceva. Începe să se cristalizeze un joc colectiv, punem probleme atât pe faza de apărare, cât și în atac. Băieții au plăcerea de a juca și se poate spune că România are din nou fantezia, stilul său prin care s-a făcut cunoscută“, a adăugat selecționerul.Echipa națională de handbal masculin a Ro-mâniei a făcut spectacol la Trofeul Carpați, jucătorii antrenați de Aihan Omer învingând într-o manieră categorică reprezentativele Macedoniei, Ucrainei și Muntenegrului. „Turcul” este mulțumit de prestația elevilor săi și a declarat că România are din nou fantezie în joc, fapt care ne permite să sperăm la calificarea la Campionatul Mondial din 2009. „Momentan, echipa României nu poate face față unui ritm susținut, adică trei meciuri în 48 de ore. Mai multe turnee de acest gen ar rezolva din probleme. Nu spun că nu se fac antrenamente tari la cluburi, toți antrenorii pregătim la fel de bine meciurile de campionat. Dar, mă gândesc la perspectiva de a participa la un turneu final, unde se va juca într-un asemenea mod”, a explicat tehnicianul constănțean. „Faptul că jucătorii au venit la echipa națională cu gândul de a obține victorii, de a se întrebuința fără menajamente, spune ceva. Începe să se cristalizeze un joc colectiv, punem probleme atât pe faza de apărare, cât și în atac. Băieții au plăcerea de a juca și se poate spune că România are din nou fantezia, stilul său prin care s-a făcut cunoscută“, a adăugat selecționerul.