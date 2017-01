Jocul Farului din meciul cu FC Snagov l-a mulţumit pe Şumudică

Jocul Farului din meciul cu FC Snagov l-a mulțumit pe Șumudică

Marius Șumudică s-a declarat foarte mulțumit de jocul echipei din meciul cu FC Snagov. „Au fost faze în care am pasat foarte bine, am dus jocul din construcție, iar ocaziile nu au venit întâmplător. Rezultatul însă nu mă satisface pe deplin. Am avut mai multe ocazii, dintre care două bare, și nu ne-am concentrat să le fructificăm pe toate, am dat dovadă de superficialitate. Dar important este că am câștigat”, a arătat antrenorul Farului, care a remarcat și prestația cuplului de fundași centrali Diogo - Papp, buni în apărare, dar apărând periculos și la finalizare, la fazele fixe. La Snagov, Farul a jucat într-un alt sistem, 4-4-2, dar Șumudică nu a confirmat că acesta va fi modulul tactic care va fi interpretat de acum înainte. „Nu știu cum voi juca cu Petrolul. Ei evoluează într-un clasic 4-2-3-1, nu știu cum voi răspunde”, a spus Șumi.