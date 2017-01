Duminică, la Buzău, Gloria - FC Farul Constanța

Joacă pentru primele puncte

FC Farul merge la Buzău hotărâtă să obțină primul rezultat pozitiv din acest sezon. Deși se confruntă cu multe probleme de lot, „rechinii" trag nădejde că vor reuși să-i facă față unei echipe care nu a obținut nici ea vreun punct în cele două etape de campionat. Duminică, în Crâng, se dispută un derby al subsolului Ligii 1. Atât Gloria, cât și Farul au pierdut ambele meciuri disputate până acum în campionat, astfel că fiecare va dori să obțină primele puncte. După Universitatea Craiova și Steaua, Farul se confruntă acum cu un adversar mai accesibil, echipă nou-promovată, și ar putea specula momentul. Problema este că „rechinii" au multe probleme de lot, mai cu seamă în atac (Gerlem, Nanu, Nae), antrenorul Constantin Gache neputându-se baza nici pe experimentatul fundaș Cristi Șchiopu. Chiar și așa, Farul speră să se întoarcă acasă neînvinsă, Gache declarând că, dacă elevii săi vor fi determinați ca în meciul cu Steaua, au șanse însemnate la cel puțin un punct. „Vrem cel puțin un punct la Buzău, pentru a începe să recuperăm ce am pierdut cu Steaua", a declarat tehnicianul farist. De cealaltă parte, Gloria îl are indisponibil pe fundașul Tudose, care a fost suspendat etapa trecută la Piatra Neamț. „Moralul echipei nu este prea bun. Chiar dacă am pierdut ambele jocuri, echipa s-a mișcat bine, dar se cunoaște că încă nu suntem bine pregătiți pentru Liga 1", a declarat antrenorul Ilie Stan. „Ne așteaptă un joc greu, contra unei echipe în criză de puncte. Trebuie să jucăm cu multă ambiție, deoarece Farul vine și ea după două eșecuri consecutive", a spus și Mihai Guriță, fostul căpitan al Farului, care a preluat banderola și la Gloria.