JO: Două medalii de aur pentru România

România a cucerit două medalii de aur la probele de doi rame fără cârmaci, la feminin și masculin. Sportivele Denisa Tilvescu și Cristina Georgian Popescu au câștigat cursa pe ultima sută de metri, devansându-le pe adversarele din China și Canada, ocupantele locurilor doi, respectiv trei, informează site-ul oficial al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. “Mărturisesc ca am intrat pe apa cu gândul să terminăm junioratul cu o medalie de aur și am reușit. Până acum n-am mai spus nimănui, dar după argintul de anul trecut de la mondiale am promis că anul acesta nu vom mai câștiga decât aur. Am fost atât de bucuroasă încât pe podium nu mi-am putut stăpâni lacrimile” a declarat Denisa Tilvescu, citată de cosr.ro. Coechipiera sa a menționat faptul că proba de 1000 m nu este preferata lor.La masculin, Ciprian Tudosa și Gheorghe Robert Dedu au avut un sprint foarte bun pe final. Tudosa s-a prăbușit pe ponton când a terminat cursa.“Concentrarea în timpul cursei a fost atât de mare încât în momentul în care am coborât din barcă am simțit cum îmi bubuie tâmplele. A trebuit sa mă așez pe ponton câteva secunde pentru ca eram prea amețit ca să pot sta în picioare. Acum însă nu contează decât că suntem campioni. Am muncit pentru acest aur și suntem bucuroși că eforturile noastre s-au materializat în cea mai strălucitoare medalie”, a spus Ciprian Tudosa, citat de site-ul cosr.ro.Antrenorul echipelor este Cristian Malis care a adăugat:“Ne-am pregătit un an de zile pentru aceste medalii. De obicei cursele pe 1000 de metri (n.r. – distanța pe care se trage la JOT) nu sunt favoritele noastre, dar în ultimele două luni ne-am adaptat programul de antrenament pe această distanță, iar finalul a fost fericit atât la fete, cât și la baieți. Lupta a fost crâncenă, dar mă bucur că ambele echipaje au reușit să se mobilizeze și să câștige. Sunt pur și simplu fericit”.