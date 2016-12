JO de la Rio. Victorii pentru Samara şi Tecău, „duş rece“ pentru handbaliste

JO de la Rio. Victorii pentru Samara și Tecău, „duș rece“ pentru handbaliste

Constănțeanca Eliza Samara s-a calificat, sâmbătă, în turul al treilea al probei de simplu la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, după ce a dispus în minim de seturi, scor 4-0 (11-6, 11-9, 11-3, 12-10), de Gui Lin (Brazilia), în doar 23 de minute. Eliza va juca în turul următor împotriva numărului 1 mondial, chinezoaica Ding Ning.Și cealaltă româncă aflată pe tabloul de simplu, Daniela Dodean Monteiro, a acces în turul al treilea, după victoria în fața polonezei Li Qian, scor 4-1 (12-10, 11-9, 11-9, 5-11, 11-8). Dodean va juca în faza următoare în compania japonezei Ai Fukuhara, a patra favorită.La masculin, Adrian Crișan și Ovidiu Ionescu s-au calificat în turul doi după ce au dispus cu același scor, 4-1, de indianul Kamal Achanta, respectiv iranianul Nima Alamian.v v vUn alt sportiv constănțean, Horia Tecău, continuă aventura în Brazilia, în proba masculină de dublu, alături de Florin Mergea, după ce au trecut în turul inaugural de cuplul argentinian Federico Delbonis/Guillermo Duran, scor 6-3, 6-2. Cei doi tenismeni vor juca, astăzi, de la ora 17, în faza următoare, împotriva mexicanilor Santiago Gonzales/Miguel Angel Reyes Varela.„Primul meci e întotdeauna dificil. Am fost liniștiți, știam că putem, fiindcă am avut un început de partidă bun. Nu avem probleme cu căldura, este o atmosferă chiar plăcută”, a declarat Tecău.În proba de simplu feminin, Monica Niculescu a învins-o, scor 6-2, 6-3, pe Veronica Ce-pede, din Paraguay, și se pregătește acum să o înfrunte în turul doi pe învingătoarea dintre Svetlana Kuznetsova (Rusia, 10 WTA) și Qiang Wang (China).v v vGimnaștii Marian Drăgulescu și Andrei Muntean au avut parte de o evoluție bună în calificări la sărituri, respectiv paralele, încununate de calificarea în finală. La sărituri, Drăgulescu a obținut o medie de 15,283 și s-a clasat pe locul 5. În cadrul aceleiași probe, Muntean a terminat pe locul 13, cu 14.483, ratând astfel finala. Mai norocos a fost la paralele, unde s-a clasat pe locul 9, ultimul care duce în finala de astăzi.v v vSurpriza neplăcută a fost oferită de naționala feminină de handbal a României, care a fost învinsă de Angola, scor 19-23 (9-11), în primul său meci din Grupa A. Este cel mai drastic eșec suferit de România la un turneu olimpic, fiind realmente umilită de echipa africană, care a condus în mai multe rânduri și cu cinci goluri.În celelalte meciuri din Grupa A, Brazilia a dispus de Norvegia, 31-28, iar Spania a întrecut Muntenegru, 25-19.Următoarele partide, programate astăzi, sunt Spania - Norvegia, Brazilia - România și Angola - Muntenegru.v v vEvoluție sub așteptări pentru românce în proba individuală de spadă. Toate cele trei sportive, Simona Gherman, Simona Pop și Ana-Maria Popescu, au părăsit competiția înaintea sferturilor de finală. Spadasinele vor avea ocazia să se revanșeze în întrecerea pe echipe, programată joi, 11 august, unde vor întâlni, în sferturi, formația Statelor Unite.