JO 2016 RIO / Tomas Ryde: „Angola a fost mai bună decât România”

Naționala feminină de handbal a României a fost învinsă surprinzător de Angola, scor 19-23 (9-11), în meciul de debut de la turneul olimpic. Favorită clară împotriva africancelor, România a avut parte de un început de partidă exitant, iar până s-a dezmeticit, Angola conducea cu 3 goluri (min 6). Tricolorele nu au reușit apoi să mai revină în partidă, fiind într-o continuă alergare după egalare, însă agresivitatea handbalistelor de pe continentul negru a fost imposibil de combătut.„Cristina Neagu a avut doar trei antenamente cu echipa în ultimele șase săptămâni. Una la unu, Angola a fost mai bună decât România. Echipa a fost ceva mai agresivă în partea a doua, am avut destule șanse, dar am ratat foarte mingi de pe 6 metri”, a declarat selecționerul la finalul partidei.„Am fost fără energie, mereu am fost conduse. Am alergat după rezultat, am avut foarte multe ratări, nu ne-a ieșit nimic”, a fost și reația pivotului Oana Manea.În următoarea partidă, România întâlnește Brazilia, luni, de la ora 22.40, meci capital pentru Cristina Neagu& Co.