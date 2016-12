Jean Pădureanu s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel Bucureşti

Jean Pădureanu s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel București

Fostul președinte al clubului de fotbal Gloria Bistrița, Jean Pădureanu, s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel București (CAB), pentru a fi audiat în dosarul transferurilor din fotbal, unde a spus că are probleme cu memoria. "Am început să-mi pierd memoria, am momente când nu mă descurc, dar stau și mă concentrez și-mi revin. Am promis de rândul trecut că voi veni de câte ori sunt convocat și cum am fost un tip disciplinat toată viața, am făcut acest lucru și acum", a declarat după audiere Pădureanu, care a venit de la Bistrița pentru a fi audiat în acest dosar, informează Agerpres.