Japonezul Ken Uemura, din nou argint pentru Constanţa

Campionatele Naționale Școlare de judo U18

Japonezul Ken Uemura, din nou argint pentru Constanța

La Miercurea Ciuc, au avut loc, zilele trecute, întrecerile Campionatelor Naționale Școlare de judo U18, unde au participat și doi sportivi de la LPS „Nicolae Rotaru” - Ken Uemura și Servent Memet. Din cei 200 de sportivi aliniați la start, japonezul Ken Uemura a oferit o surpriză antrenorilor săi, care nu se așteptau ca acesta să câștige argintul, la categoria 81 kg.„Ken are 74 kg. Am pre-ferat să se bată acum, la o categorie superioară, ca să nu mai slăbească, pentru că ne pregătim pentru Cupa Europei, unde va participa alături de echipa națională. Acesta a fost un concurs de pregătire. Rezultatul a fost foarte bun, chiar nu mă așteptam să iasă tot vicecampion, cum a ieșit și la Na-ționale. Mulți cred că el a făcut judo în Japonia, însă nu e adevărat. Aceste rezultate sunt cu atât mai valoroase, cu cât el a început judo în România. Are foarte puțină experiență, față de alți sportivi, el a început să facă judo abia acum trei ani. El a făcut baseball în Japonia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Gelal Timur, cel care, alături de Emin Acmola, îi pregătește pe sportivi.Servent nu a prins o zi foarte bună și s-a clasat pe locul șapte, la categoria 66 kg. Următorul obiectiv al lui Ken este o clasare pe podium la Cupa Europei, care va avea loc în luna mai, la Cluj. Până atunci, cei doi antrenori se pregătesc să participe la Cupa Râmnicu Vâlcea, cu 15 sportivi de la LPS și CS Agigea, cu vârste cuprinse între 10-15 ani.