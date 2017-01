Jandarmeria Bucureşti e de acord cu torţele şi fumigenele pe stadioane

Jandarmeria București e de acord cu torțele și fumigenele pe stadioane

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul General al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, Gavrilă Pop, a declarat că nu are nimic împotriva torțelor și a fumigenelor pe stadioane, însă doar în cazul în care cluburile organizatoare își asumă răspunderea pentru ele și totul se face în mod organizat. „Dacă legiuitorii sunt de acord cu torțe pe stadion, nu e nicio problemă, nu noi decidem asta, dar totul să se facă organizat de către club. Se pot aprinde torțe, artificii sau fumigene într-o peluză goală, există firme specializate, chiar nu am avea probleme dacă cluburile ar face asta fără ca spectatorii să fie puși în pericol. Dar nu putem permite ca fiecare spectator să intre cu obiecte pirotehnice după bunul plac”, a declarat Gavrilă Pop. Generalul susține însă că oficialii cluburilor nu sunt de acord cu torțele pe stadioane, pentru a preîntâmpina incidentele. „Chiar am discutat cu un președinte de club și mi-a spus că nu vrea să ofere torțe suporterilor pentru că ar trebui să își asume o responsabilitate prea mare pentru asta. Nu avem de unde să știm cine intră cu torța pe stadion și să îi pună în pericol pe toți spectatorii, nu suntem de acord. Nu poți să zici că vrei să faci spectacol pe stadion, când tu de fapt plătești un bilet pentru a urmări un spectacol. Nu mi se pare normal”, a mai spus Pop. Oficialul Jandarmeriei a mai povestit că în mai multe rânduri s-a evitat în ultimul moment un dezastru pe stadioane, cu victime omenești. „Această abordare care are loc pe stadioane în prezent poate duce la distrugerea fotbalului. Dintr-o activi-tate recreativă să se ajungă la lupte este deja prea mult pentru oamenii liniștiți care vin la meciuri să vadă un spectacol. Pericolul există în continuare, și de multe ori am trecut razant pe lângă tragedii după bătăile provocate de anumite grupuri infracționale, pentru că suporterii nu se comportă astfel. Și conducătorii trebuie să fie mai atenți când fac declarații, pentru că instigă astfel la diferite conflicte”, a mai spus direc-torul General al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Mai multe ligi și asociații ale suporterilor din România au inițiat o campanie prin care solicită instituțiilor statului acceptarea dreptului de folosire a materialelor pirotehnice pe stadioane, eliminarea abuzurilor și limitarea puterii personalului cu atribuții legate de menținerea ordinii.