Jakob Vestergaard, noul antrenor al echipei Oltchim

Ştire online publicată Vineri, 08 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Danezul Jakob Vestergaard este noul antrenor al campioanei la handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea, tehnicianul fiind anunțat oficial astăzi de conducerea echipei, transmite Mediafax."Am fost în primul rând surprins atunci când oficialii clubului Oltchim m-au contactat. După care, așezându-ne la discuții și analizând planul lor pentru următoarea perioadă de timp, nu am putut refuza tentației. La ora actuală, Oltchim are o echipa foarte puternică și aici trebuie felicitați toți cei implicați. Misiunea mea la Vâlcea nu va fi ușoară, sunt conștient de acest lucru, dar împreună cu ajutoarele mele, sper să duc la bun sfârsit mandatul pentru care am fost angajat.Voi colabora cu doi antrenori secunzi, iar unul dintre aceștia este Steluța Luca. Ea a fost în Danemarca timp de trei ani, îmi poate anticipa modul de lucru și ceea ce poate presupune handbalul jucat în stilul danez, dar mai ales va crea comunicarea dintre mine și echipă. Al doilea antrenor va fi tot din Danemarca. Urmează să decidem acest lucru zilele următoare, iar motivul pentru care am decis să fie tot danez este cel legat de faptul că în primele luni am nevoie să fiu ajutat la schimbarea unor mentalități deja formate în rândul echipei, căutarea motivației fiecărei jucătoare, dar și lucrul ulterior cu portarii ii va reveni în mod direct, plus parte din pregătirea fizică", a fost prima declarație a lui Vestergaard, imediat după semnarea contractului."Sper ca lucrurile să meargă bine, aș începe de mâine, dar trebuie să așteptăm ca fetele să termine vacanța, iar participantele la Olimpiadă să se alăture echipei în august. Am declarat mereu că atmosfera de la Vâlcea este una fantastică, comună doar țărilor din zona de est și balcanică. Am emoții și mă bucur enorm că începând din acest sezon am în spate ca suport susținerea fanilor valceni. Chiar vreau să vad cum este când te susțin decât atunci când erau împotriva mea pe vremea Viborg", a mai completat danezul.Tehnicianul danez are 37 de ani, iar în ultimul sezon a fost antrenor secund în țara natală, la FCM. În carieră a mai condus naționala feminină a Australiei, dar și pe Ikast și Viborg, în liga daneză, la ultima activând din 2008 până în aprilie 2011, când s-a renunțat la serviciile sale.Cu Viborg HK, la care a antrenat-o și pe Cristina Vărzaru, Vestergaard a cucerit Liga Campionilor în 2010, chiar în finala cu Oltchim Râmnicu Vâlcea, dar și trofeul similar din 2009. Tot în 2009 și 2010, Viborg HK a cucerit titlul în Danemarca, cu Jakob Vestergaard pe bancă.Jakob Vestergaard și secundul său vor sosi la Râmnicu Vâlcea în 8 iulie, la reunirea echipei.