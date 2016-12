IRB Nations Cup / Rusia caută prima victorie în turneu cu Emerging Italy

Miercuri, 12 Iunie 2013.

A doua zi de IRB Nations Cup 2013 le aduce fata in fata pe echipele Rusiei si Emerging Italy. Atmosfera in cele doua tabere este diferita, Rusia vine dupa infrangerea cu Romania de sambata (30-20), iar Emerging Italy intra in teren cu un moral bun dupa victoria in fata lui Argentina Jaguars (26-6).Cel de-al doilea meci al zilei va fi arbitrat de Neil Patterson la centru, Robert Diaconescu si Madalin Garbau tusieri, Bogdan Milita – arbitrul numarul 4, Florin Bonea – arbitrul numarul 5 si Razvan Iordachescu – arbitru video.