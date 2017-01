Iordănescu: Regretăm rezultatul, dar nu e o seară aşa neagră; nu pot să fiu supărat pe jucătorii noştri

Iordănescu: Regretăm rezultatul, dar nu e o seară așa neagră; nu pot să fiu supărat pe jucătorii noștri

Ştire online publicată Luni, 20 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul Anghel Iordănescu a declarat, duminică seară, după meciul cu Albania, scor 0-1, în urma căruia România a fost eliminată de la Euro-2016, că nu poate fi supărat pe jucătorii săi și că regretă rezultatul, dar a precizat că seara nu este "așa neagră"."Chiar nu ne reproșăm nimic. Regretăm rezultatul, dar nu e o seară așa neagră cum o vedeți dumneavoastră. Înfrângerea a venit de la echipa Albaniei, care are 21 de jucători care activează în străinătate. Au fost foarte multe momente când echipa noastră a fost la cârma jocului. Ne reproșăm că am primit din nou un gol parabil, într-un moment în care jocul era în favoarea noastră. În repriza a doua am încercat să revenim în joc, am împins jocul mult, dar din păcate nu am reușită să marcăm. Nu pot să fiu supărat pe jucătorii noștri, și-au dorit, au alergat, au încercat să controleze jocul, dar ăsta este fotbalul. Echipa noastră în repriza a doua a fost prezentă în joc, dar ne-a lipsit finalizarea. Au fost și oportunități. Ocazii clare nu am avut, dar dacă aveam «feeling» la finalizare poate puteam să marcăm. Nu am ce să le reproșez jucătorilor", a spus Iordănescu la Dolce Sport.Anghel Iordănescu a precizat că eșecul în fața Albaniei nu "cade bine", dar albanezii nu mai sunt cum erau cu câteva decenii în urmă. "Nu ne cade bine o înfrângere din fața Albaniei, dar nu mai considerați Albania de pe vremea lui Dobrin sau Dumitrache. Albania a progresat enorm de mult. Dacă vreți să fim realiști trebuie să înțelegem că pentru noi a fost o performanță că am ajuns aici", a adăugat el, citat de romaniatv.net