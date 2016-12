Iordănescu cere pedepsirea echipei Steaua, pentru boicotarea echipei naționale

Ştire online publicată Luni, 25 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul Anghel Iordănescu a cerut, luni, Federației Române de Fotbal (FRF) să sancționeze clubul Steaua, pentru că nu le-a permis celor șase jucători ai ei să meargă la pregătire în Turcia, relatează Agerpres."Inițial, Steaua a anunțat că toți cei șase vor veni. Ne-am bucurat. Vineri a fost însă o întâlnire la nivelul federație - Steaua, a participat Argăseală și cu mine. După cinci ore, clubul Steaua ne-a propus două variante pe care noi le-am refuzat, dar am propus alte patru variante. Două dintre ele extrem de convenabile și nouă și Stelei. Steaua a avut o poziție de forță. Nu și-a dat acordul pentru această participare la națională, ceea ce mie mi se pare lipsit de fair play pentru că trebuie să respectăm naționala. Trebuie să înțelegem că nu mai suntem în cupele europene. Singura care reprezintă țara e naționala. Din câte știu, jucătorii își doreau să vină, dar ei au fost blocați. Și nu e fair play din partea Stelei, care se află în competiție cu Astra, Dinamo... cluburi care ne-au pus la dispoziție jucătorii. În schimb, Steaua a încercat să boicoteze cantonamentul echipei naționale", a spus Iordănescu.Întrebat dacă vor fi repercusiuni asupra prezenței jucătorilor steliști în lotul primei reprezentative pentru EURO 2016, selecționerul a afirmat: "Mi-ar fi greu să dau un răspuns. Nu-mi doresc acest lucru, dar FRF și Comitetul Executiv trebuie să analizeze cu atenție și să ia o decizie dură împotriva clubului Steaua".Iordănescu a explicat că acest turneu din Antalya este important pentru echipa națională a României. Selecționerul a mai explicat că a refuzat stagiul de pregătire din Spania tocmai pentru ca echipa națională să fie aproape de cele 7-8 formații din Liga I aflate în această perioadă în Antalya."În ceea ce privește jocurile amicale din Turcia, nu e ceea ce mi-aș fi dorit eu. S-au făcut eforturi. Federația a avut legături cu o firmă de impresariat, cu o firmă care se ocupă cu organizarea de turnee. Avem contract cu această firmă. E specificat să jucăm două meciuri internaționale și unul cu o echipă de club. Federația avea un turneu în Spania, cu trei meciuri. Am renunțat pentru a fi alături de alte 7-8 echipe care se pregătesc în Turcia pentru a putea să ne ajutam în cazul în care una din cele două părți va avea probleme de efectiv", a menționat tehnicianul.Iordănescu speră ca atacantul formației Astra Giurgiu, Constantin Budescu, să se transfere la o echipă din Europa. "Budescu s-a prezentat la lot, a dormit la Mogoșoaia, dar el are o situație mai specială și nu a venit azi cu noi. Sper ca azi să își lămurească poziția. Mi-aș dori să își rezolve această situație jucând la o echipă bună din Europa. El trebuie să hotărască, dar cred că nu e exclus să-l vedeți zilele următoare în Antalya, la națională", a precizat Iordănescu.Selecționerul Anghel Iordănescu a plecat, luni, în Turcia cu un lot format din șapte jucători în stagiul de pregătire al echipei naționale, restul de fotbaliști urmând să vină direct în cantonamentul din Antalya.Cei șapte jucători care au făcut deplasarea alături de staff-ul primei reprezentative sunt: Silviu Lung jr, Valerică Găman, Denis Alibec, Gabriel Enache (toți Astra Giurgiu), Bogdan Vătăjelu, Alexandru Mateiu și Andrei Ivan (toți de la CSU Craiova).Atacantul echipei Astra, Constantin Budescu, a fost învoit de selecționer pentru a-și rezolva transferul la un alt club. El va ajunge în cantonamentul naționalei din Turcia cel mai târziu în cursul zilei de marți.Deși inițial lotul era format din 27 de jucători, tehnicianul va avea la dispoziție doar 21 deoarece a renunțat la cei șase fotbaliști ai formației Steaua, care, conform staff-ului naționalei, nu au fost lăsați de conducerea clubului roș-albastru să vină la reunirea programată, duminică, la Centrul de Fotbal Mogoșoaia. De altfel, cei șase, Florin Niță, Paul Papp, Alin Toșca, Mihai Pintilii, Nicolae Stanciu și Adrian Popa, au plecat, duminică seara, alături de lotul echipei Steaua într-un stagiu de pregătire în Turcia.