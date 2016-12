Ionuţ Stănescu, HC Dobrogea: "La anul vrem titlul de campioană"

Ionuț Stănescu, HC Dobrogea: "La anul vrem titlul de campioană"

Echipa de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a reușit, sâmbătă, în ultima partidă de pe teren propriu din acest sezon, să învingă cu 53-39 (22-12) pe HC Buzău 2012 într-o partidă contând pentru etapa a XV-a a Diviziei A, Seria A.Într-o atmosferă de vacanță și sărbătoare creată de suporterii constănțeni prezenți în tribune, partida a debutat cu un prim sfert de oră foarte echilibrat, buzoienii reușind să țină aproape de elevii lui Djordje Cirkovic. Gazdele au mărit însă ritmul, iar oaspeții au pierdut din turație, diferența crescând în doar 5 minute, de la 3 la 8 goluri. Scorul pauzei a arătat 22-12 pentru HC Dobrogea Sud, care mai avea nevoie doar de 23 de goluri pentru a atinge cota 1.000 de goluri marcate în acest sezon.În repriza secundă s-a renunțat la rațiunile tactice și ambele echipe au jucat un handbal rapid și spectaculos, golurile venind pe bandă rulantă. Cu doar 5 minute înainte de finalul partidei, extrema Bogdan Munteanu a marcat golul 45 al echipei sale în acest meci și pe cel cu numărul 1.000 al întregului sezon, moment de sărbătoare pentru cei aproximativ 300 de suporteri prezenți în tribune. Tabela a arătat la final 53-39 pentru constănțeni care mai au o singură etapă de disputat înainte de a intra în vacanță, miercuri, 18 mai, pe terenul celor de la CSM București ll.Pentru HC Dobrogea au marcat: Mun-teanu 10 goluri, Rakcevic 9, Vujadinovic 9, Buricea 6, Toma 6, Săulescu 6, Bologa 3, Subțirică 2, Todică 2.v v v„Un sezon bun pentru noi din punct de vedere sportiv. Am promovat și ne bucurăm enorm că am revenit în primul eșalon al handbalului românesc și urmează o foarte mare provocare pentru noi sezonul viitor. Am început pregătirile pentru sezonul viitor de mult timp. Am transferat cei trei jucători de care știți (Fenici, Soare și Nikolic) și suntem în tratative avansate cu alți trei jucători. Lotul va suferi câteva modificări, toate cu scopul de a forma o echipă competitivă, așa cum merită un oraș precum Constanța. Mulți dintre jucătorii care au făcut istorie pentru acest oraș, din păcate, în acest moment, au contracte prin străinătate sau prima ligă și nu pot să revină alături de noi. Filozofia noastră de transferuri se bazează pe valoare. Aducem și jucători cu experiență, dar și jucători români de perspectivă, care să crească alături de aceștia. Ca și până acum, sperăm să beneficiem de ajutorul autorităților locale. Reprezentăm Constanța în Liga Națională și vom face tot posibilul să reușim cu brio. Așteptăm și mediul privat să vină alături de noi fiindcă avem un oraș potent financiar, și cu siguranță vom putea găsi soluții pentru buna administrare a clubului”, a declarat președintele-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu.