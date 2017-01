Ionuţ Popa, mulţumit

Ionuț Popa, mulțumit

Ştire online publicată Luni, 17 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt mulțumit de rezultat. Mă așteptam la o replică puternică din partea Farului. Prima repriză a fost dominată de gazde, cu câteva ocazii mari. Chiar dacă am avut și noi o situație și o bară, am ajuns sporadic la poartă. În partea secundă, am dominat, am avut mai mult curaj, am riscat - ori la bal ori la spital -, dar Farul putea termina meciul, la ocazia lui Todoran. Până la urmă, ne-a ieșit însă pasiența. Repriza a doua, cel puțin în ultimele ei 30 de minute, a fost cea mai bună a noastră din deplasare de când sunt eu la Iași” Ionuț Popa, antrenor Poli Iași