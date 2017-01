Ionuţ Popa ameninţă cu plecarea de la Poli Iaşi

Ionuț Popa amenință cu plecarea de la Poli Iași

Ştire online publicată Joi, 08 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Ionuț Popa a declarat, ieri, că va continua ca antrenor al formației Poli Iași și în retur doar în cazul în care se vor rezolva problemele financiare ale clubului. „Dacă nu se rezolvă problema financiară, nu mai vin la Poli Iași! Sper ca, după ședința consiliului de administrație, care ar trebui să aibă loc în această săptămână, să se rezolve problema banilor și să ne apucăm de treabă. Vreau să se achite toate datoriile și să se asigure 700.000 de euro pentru a putea începe pregătirile. Dacă nu, asta e, stau pe tușă până la finalul campionatului”, a spus Popa. „M-am săturat să tot lucrez cu oameni nemulțumiți. Ce vină am eu? De ce să-mi distrug sănătatea? Am spus de atâtea ori că se va intra în criză, dar nimeni nu m-a băgat în seamă”, a mai adăugat tehnicianul. Președintele clubului ieșean, Sorin Boca, a afirmat că nu a luat în calcul o altă variantă pentru postul de antrenor, sperând că problemele se vor rezolva: „Am discutat cu domnul Popa și mi-a spus că sunt șanse mici să mai continue. Știu care sunt doleanțele sale, dar nu pot să-i promit nimic până când nu are loc ședința consiliului de administrație. Deocamdată, nu am căutat o altă variantă pentru postul de antrenor, pentru că domnul Popa mai are contract cu noi un an și jumătate. Eu continui să fiu optimist și să cred că toate problemele se vor rezolva în cel mai scurt timp”, a mai precizat Boca.