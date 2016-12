Ionuț Neagu va juca la Steaua

Ştire online publicată Marţi, 03 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ionuț Neagu, mijlocașul echipei Oțelul Galați, a efectuat, luni după-amiază, vizita medicală înaintea transferului de la Steaua, potrivit DigiSport."Este un pas important în cariera mea, pentru că este cea mai galonată echipă din România și cred că pe plan intern este maximum ce puteam realiza. S-a tot vorbit de un transfer și am așteptat. Dacă se întâmplă acum, e ok, dacă nu, rămâneam la Galați, o luam de la început. Avem aceleași scopuri: titlul. Dacă mi-era teamă, nu mai veneam. Concurența e benefică atât pentru Bourceanu și Pintilii, cât și pentru mine", a declarat Neagu.Neagu crede că Steaua va trece de faza grupelor Champions League."Am mai jucat cu Oțelul în Liga Campionilor și vreau doar să repet acest sentiment. Este o grupă destul de echilibrată și sunt șanse reale de calificare", a completat Neagu.Potrivit lui Victor Becali, valoare atransferului este de aproximativ 500.000 euro."Neagu a făcut vizita medicală. Cluburile s-au înțeles, iar lui i s-a spus ce poate să îi ofere Steaua. Nu sunt probleme din acest punct de vedere. Mai trebuie semnat contractul. Suma de transfer e pe la 5-600.000 de euro, dar ceva în minus decât în plus", a explicat Becali.