Ionuţ Lupescu lasă FRF pentru un job la UEFA

Ionuț Lupescu lasă FRF pentru un job la UEFA

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ionuț Lupescu a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, că se retrage din funcția de director general al Federației Române de Fotbal, precizând că a acceptat o ofertă de a lucra în structura UEFA.„Cred că am ajuns la un punct de cotitură și consider că trebuie să încep o nouă etapă în viața mea de administrator, în activitatea mea managerială. Astfel, am decis să mă retrag din funcția de director general al federației după șase ani și să dau curs unei oferte foarte importante pentru mine de a lucra în structura UEFA. Am mai zis că nu am venit aici să ies la pensie și cred că am reușit măcar parțial ce mi-am propus la Federația Română de Fotbal“, a spus fostul internațional.