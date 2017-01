Ionuţ Gheorghe se retrage din box

Ionuț Gheorghe se retrage din box

Dezamăgit de eșecul de la Jocurile Olimpice, unde a fost eliminat în sferturi de iranianul Morteza Sepahvandi, după un 4-8 (1-2, 1-2, 1-3, 1-1), ratând astfel cucerirea unei medalii, boxerul constănțean Ionuț Gheorghe (CS Farul; categ. 64 kg; antrenor, Ilie Dascălu) a declarat, ieri, că se retrage din pugilism. „Mă las de box. Olimpiada a fost ultima competiție pentru mine. Am muncit atâția ani și am ajuns la Beijing cu gândul la o medalie, dar m-au furat. Toți s-au uitat cum îi băgau celuilalt puncte, iar mie nu. Nouă, români-lor, nu are cine să ne ia apărarea. Nu vreau să mai aud de box, nu mai am ce căuta în acest sport. Voi vedea ce voi face, am soluții”, a spus Gheorghe.