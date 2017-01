Ionuţ Gheorghe nu boxează la „Centura de Aur“

Ionuț Gheorghe nu boxează la „Centura de Aur“

În recuperare după o accidentare la mână, cel mai bun boxer amator român al momentului, constănțeanul Ionuț Gheorghe, nu va urca în ring la „Centura de Aur“, nedorind să-și riște prezența la Jocurile Olimpice. „Am unele probleme la mâna dreaptă și nu vreau să risc, întrucât sper să câștig o medalie la Beijing“, a declarat Ionuț Gheorghe. „Ionuț e aproape restabilit, dar un nou accident l-ar putea face să rateze JO. A suferit o fractură la falanga degetului mare al mâinii drepte, sub unghie. Șansele de recidivă sunt de 8-10%, dar nu are sens să riscăm“, a spus și antrenorul lui Ionuț, Ilie Dascălu. Ionuț s-a accidentat la Ploiești, la un sparring, în urmă cu o lună. Ediția a 37-a a „Centurii de Aur“ se dispută între 10 și 15 iunie, la Sala Sporturilor din Constanța. Alături de lotul României, vor participa 64 de boxeri străini, din 15 țări (Kazahstan, Maroc, Ungaria, Nigeria, Cipru, Sri Lanka, Republica Dominicană, Brazilia, Guatemala, Puerto Rico, Ecuador, Rusia, Ucraina, Irlanda, Israel). Kazahstan va aduce prima echipă, în vreme ce Rusia concurează cu 8 pugiliști, dar, cel mai probabil, nu vor fi cei din prima linie, ci unii de perspectivă. Dintre sportivii constănțeni vor participa Petre Șchiopu, Elvis Suliman, Florentin Niculescu și Given Memetali. În fiecare zi, de marți până sâmbătă, vor fi în jur de 20 de meciuri, de la ora 16. Ringul a fost pus la dispoziție de Clubul de Box Alutus Mangalia. Cu ocazia acestei competiții, va fi pus în funcțiune în premieră la Sala Sporturilor și sistemul de supraveghere. Boxerii lotului național al României sunt cazați la hotelul „Sport“. Intrarea la meciuri va fi liberă. „Această competiție este un bun prilej de verificare pentru sportivii calificați la Jocurile Olimpice. Vor participa pugiliști valoroși, pentru că forțele s-au uniformizat la nivel mondial”, a declarat antrenorul federal Vali Vrânceanu. Arbitrul AIBA Toma Matei, președintele Asociației Județene de Box Constanța, speră în arbitraje de calitate. Vor oficia atât români, cât și străini. „Sălile turneelor de box amator sunt goale acum. Trebuie să ne apropiem de spectacolul de la profesioniști“, a mai spus Toma Matei.