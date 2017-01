Ionuţ Bodilcu, două titluri naţionale în 2008

Ionuț Bodilcu, două titluri naționale în 2008

Cei trei pugiliști constănțeni calificați în finala Campionatului Național de seniori de la Iași au reușit să câștige titlurile. Dacă Ionuț Gheorghe și Elvis Suliman erau favoriți cerți, Ionuț Bodilcu a dat lovitura și s-a impus și el, la numai 18 ani. Calificat la Jocurile Olimpice de la Beijing, Ionuț Gheorghe (Farul) l-a întâlnit în ultimul act al categoriei 64 kg pe Traian Lupu (Gladiatorul Iași). Constănțeanul a realizat rapid o diferență de 20 de puncte, dar s-a convenit ca meciul să continue până la finalul celor patru reprize, pentru ca Ionuț să aibă cât mai multe minute disputate în ring, în perspectiva JO. La 69 kg, Elvis Suliman (Alutus Litoral Mangalia) nu i-a dat șansa adversarului său, Dragoș Timofte, să dispute tot meciul, sportivul de la Câmpulung Muscel abandonând în ultima rundă. Al treilea finalist constănțean, tânărul Ionuț Bodilcu, și el de la Farul, a boxat cu mult curaj la această întrecere și a reușit să iasă campion, la doar 18 ani. În finală, Bodilcu a avut meci greu, dar a dispus la o diferență de 6 puncte de Tiberiu Porcoi, un adversar tare, din toate punctele de vedere. Elev în clasa a 12-a la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, Ionuț a avut, până acum, un an plin de succese. În martie, a cucerit Cupa României la tineret, două luni mai târziu a devenit campion național de tineret, iar acum s-a impus și la seniori. Antrenorii boxerilor de la Farul sunt Ilie Dascălu, Mihai Constantin și Marcelică Tudoriu. Suliman este pregătit la Alutus de Nicu Chioveanu, dar la Iași l-a avut în colț pe Dascălu. La numărul de titluri cucerite la Iași, doar Dinamo a fost egala Constanței, cu trei medalii de aur. „Iată că în județul Constanța boxul nu este la pământ, așa cum au susținut unii. Până acum, în 2008, s-au obținut 6 titluri naționale și mai sunt competiții, plus Jocurile Olimpice“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, arbitrul AIBA Toma Matei, președintele Asociației Județene de Box Constanța. În ciuda superiorității evidente etalate de Ionuț Gheorghe la aceste Naționale, președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja, nu a fost mulțumit de evoluția constănțeanului, dar nici de a celuilalt pugilist român calificat la JO, Georgian Popescu, devenit și el campion. „Nu pot spune că sunt mulțumit de evoluțiile din finale ale lui Ionuț Gheorghe și Georgian Popescu și, de aceea, dacă ar fi să gândesc rațional, sunt rezervat în privința Jocurilor Olimpice. Gândind cu sufletul, sper într-un rezultat bun din partea celor doi”, a spus Obreja. „Fizic sunt bine, mai am de lucru la tehnică” Deși criticat de Rudel Obreja, Ionuț Gheorghe își menține optimismul pentru Jocurile Olimpice. „Mă simt foarte bine din punct de vedere fizic. Mai am de lucru, în schimb, la tehnicitate. Nu mă mulțumesc doar cu prezența la Olimpiadă, trebuie să sper la o medalie. Deși e greu de crezut, e normal, îmi doresc ca acea medalie să fie de aur“, a spus campionul. După Naționale, Ionuț s-a întors la Constanța pentru o zi, urmând a reveni la București alături de antrenorul său, Ilie Dascălu, mâine în zori, pentru ultima etapă a pregătirii pentru Beijing.