Ionela Gâlcă Stanca, şanse minime de a reveni la Oltchim

Ionela Gâlcă Stanca, șanse minime de a reveni la Oltchim

Ştire online publicată Joi, 14 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Handbalista constănțeană Ionela Gâlcă Stanca, de la Rulmentul Brașov, a declarat, ieri, că are în contract clauze care, dacă vor fi respectate, nu îi permit ruperea înțelegerii cu echipa de sub Tâmpa și nu s-ar putea întoarce la Oltchim Râmnicu Vâlcea nici chiar dacă și-ar dori acest lucru. „Aștept până pe data de 30 de mai să văd ce voi face, nu am luat nicio hotărâre. Eu mai am contract un an cu Rulmentul, iar în el sunt niște clauze care, dacă vor fi respectate, mă rețin la Rulmentul. Am discutat cu patronul Teodor Florescu, mi-a lăsat o impresie bună și sper să fie bine. Aș vrea să continui la Brașov”, a explicat pivotul vicecampioanei României.