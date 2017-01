Cel mai bun pivot al lumii nu mai vrea la națională

Ionela Gâlcă Stanca riscă suspendarea de la echipa de club

După ce și-a anunțat intenția de a se retrage din reprezentativa tricoloră, handbalista Ionela Gâlcă Stanca riscă să fie suspendată și de la echipa sa de club, Rulmentul Brașov. Moment delicat pentru Ionela Gâlcă Stanca, cel mai bun pivot al lumii declarând că își dorește să renunțe la echipa națională, la numai 27 de ani. „Sunt obosită, iar cu sănătatea nu e de glumit. Genunchiul meu nu mai rezistă la efort maxim și la națională, și la Rulmentul. M-am gândit mult și am considerat că, decât să umblu cu jumătăți de măsură, mai bine îmi canalizez energia într-un singur sens. Îmi doresc să joc bine cu Rulmentul în cupele europene, să câștig Cupa EHF. Sper să fiu înțeleasă”, a explicat handbalista constănțeană, produs sută la sută al CSS 1 - Tomis. Vestea nu a fost primită deloc bine în birourile Federației Române de Handbal, iar oficialii nu exclud varianta ca vedeta Rulmentului să fie suspendată și la echipa de club, dacă nu va răspunde convocărilor la lot. „Am vorbit la telefon cu Ionela și mi-a spus că vrea să se retragă de la națională, pentru că nu mai poate continua pe două planuri, deoarece are probleme medicale. A trimis o scrisoare și la federație. Sper să se răzgândească pentru că am postul de pivot descoperit”, a spus selecționerul Radu Voina. Tehnicianul crede, totuși, că Ionela nu și-a spus ultimul cuvânt: „Dacă va realiza că valoarea ei și spiritul de luptătoare contează mult mai mult pentru națională, va reveni asupra acestei decizii. Și nu mă refer aici la accese de patriotism. Au început să circule tot felul de zvonuri despre jucătoare cu experiență care se vor retrage din echipa națională sau nu vor participa la Europene. Din păcate, este o moștenire pe care trebuie să o ducem. Dacă se va întâmpla acest lucru, nu voi avea ce să fac”. Naționala de handbal feminin a României va participa, în perioada 2-14 noiembrie, la Campionatul European din Macedonia, unde este repartizată în Grupa I, alături de reprezentativele Ungariei, Franței și Danemarcei.