Campionatul Mondial de handbal feminin

Ionela Gâlcă Stanca, locul patru în clasamentul marcatoarelor

Handbalista constănțeană Ionela Gâlcă Stanca ocupă locul patru în clasamentul celor mai prolifice marcatoare de la Campionatul Mondial din China, pivotul naționalei României reușind să înscrie 21 de goluri în primele trei meciuri din Grupa C. Lidera ierarhiei este Kathrin Engel (Austria, 24 goluri), urmată de Elzira Tavares (Angola, 23 goluri) și Ona Kim (Coreea de Sud, 22). Stanca împarte poziția a patra cu Simona Spiridon, jucătoare de origine română, dar care evoluează, în prezent, pentru reprezentativa Spaniei. Și portarul Paula Ungureanu figurează în Top 10 al goal-keeper-ilor de la Mondiale, ocupând locul 9 - 34 de intervenții salvatoare la cele 76 de aruncări, 45% procentaj de reușită. Austriaca Natascha Schilk este prima (68%), podiumul fiind completat de Anna Sedoykina (Rusia, 62%) și Mihaela Ciobanu (56%), o altă jucătoare născută în România, dar care apără poarta Spaniei. După disputarea primelor sale trei partide de la CM 2009, România are tot atâtea victorii (51-17 cu Chile, 37-28 cu Japonia și 31-25 cu Ungaria) și ocupă locul secund în Grupa C, în urma Norvegiei, având asigurată calificarea în grupele principale. Ieri, tricolorele lui Radu Voina au avut zi de pauză, iar astăzi, de la ora 15.15, în direct la TVR 1, întâlnesc formația Tunisiei. În ultimul joc din grupă, România va înfrunta, mâine, selecționata Norvegiei.