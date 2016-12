Ionela Gâlcă Stanca a depus memoriu la federaţie pentru a deveni liberă de contract

Ionela Gâlcă Stanca a depus memoriu la federație pentru a deveni liberă de contract

Handbalista constănțeană Ionela Gâlcă Stanca, jucătoare care a îmbrăcat, în ultimul sezon, tricoul Rulmentului Brașov, a depus memoriu la federația română, prin care solicită să devină liberă de contract, acuzând clubul de sub Tâmpa de neplata unor datorii mai vechi. „Mi-am depus memoriu la FRH, pentru a deveni liberă de contract. Am vorbit cu Teodor Florescu (n.r. - patronul clubului) acum câteva săptămâni și mi-a spus că se va rezolva totul, dar de atunci nu a mai dat niciun semn. Eu aveam de primit banii până luni, bani pe care i-am muncit și, cum nu i-am primit, am decis să depun memoriu. Încă sper să se rezolve totul și să rămân la Brașov”, a declarat pivotul naționalei. Ionela nu este singura jucătoare din lotul Rulmentului ajunsă la capătul răbdărilor, în situația ei mai fiind Gabriela Juhasz, Simona Vintilă și Anca Amariei. Alte două jucătoare, Alexandrina Barbosa și Ljdia Horvath, și-au depus memorii la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și așteaptă verdictul. Revenind la situația Ionelei Gâlcă Stanca, este foarte posibil ca jucătoarea constănțeancă să se întoarcă la Oltchim, mai ales că echipa vâlceană va evolua în ediția viitoare a Ligii Campionilor.