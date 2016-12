Ion Țiriac: Simona Halep este un produs al României şi aparţine întregii naţiuni

Ion Țiriac: Simona Halep este un produs al României și aparține întregii națiuni

Ştire online publicată Joi, 27 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul jucător de tenis Ion Țiriac a declarat, joi, că Simona Halep, locul 2 WTA, este "un produs al României" și aparține întregii națiuni, informează B1.ro."Simona Halep este un produs al României și aparține întregii națiuni, în momentul de față - lucru pe care ea nu-l știe. Uită-te emulația care a făcut-o în populația României, uită-te că sunt oameni care se trezesc la 3 dimineața să o vadă jucând. Deci, orice succes al Simonei Halep este un succes al nostru”, a declarat Țiriac în cadrul evenimentului în care a primit cheile automobilul Porsche 918 Spyder, fabricat special pentru omul de afaceri, modelul fiind cea mai scumpă mașină din portofoliul constructorului german.”Acesta este contactul direct al Simonei Halep cu mine, cu dumneata sau cu altcineva. Cu mine, diferența este că, atunci când mi-a pus din nou steagul la Roland Garros (...) și a stat un an acolo, după 38 de ani de când a câștigat Ruzici (Virginia Ruzici - n.r.), a fost o treabă pe care nu pot să o împart cu nimeni. Or, aici sunt treburi diferite. Sigur că mi-aș dori să câștige US Open, să câștige Grand Slam-ul, însă sunt lucruri absolut diferite. Treaba asta îmi aparține, sunt cel care pot să o fac singur și nu sunt dependent de Simona Halep. Sper să ne bucure pe toți cu performanțele ei", a mai spus Ion Țiriac.Întrebat care dintre mașinile Porsche 918 Spyder și Porsche Diesel Super S308 Tractor i le-ar da Simonei Halep, dacă aceasta ar câștiga US Open, Țiriac a glumit: "I-aș da un Trabant".