Ion Țiriac sare în ajutorul lui Boris Becker: "Dacă are nevoie de 10 milioane €, îi voi da imediat!"

Ştire online publicată Vineri, 25 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Situația grea pe care o traversează Boris Becker, care în luna iunie a fost declarat falimentar, nu l-a lăsat indiferent pe Ion Țiriac, primul manager al fostului lider din tenisul mondial.Ajuns la vârsta de 49 de ani, Becker a fost numit de curând Head Of Tennis în cadrul Federației Germane de Tenis, care încearcă, astfel, să îi ofere o mână de ajutor, dar sprijinul nu vine doar din propria țară.Descoperit și lansat de Ion Țiriac, Boris Becker a devenit, în 1985, cel mai tânăr câștigător din istoria Wimbledon-ului, la 17 ani și jumătate. Omul de afaceri român, care își aduce aminte mereu cu plăcere de perioada în care colabora cu germanul, și-a declarat sprijinul necondiționat pentru cel pe care îl consideră "parte din viața lui"."Boris Becker face parte din viața mea. Dacă are nevoie de 10 milioane de euro, îi voi da imediat această sumă", a spus Ion Țiriac, potrivit publicației germane Focus.Boris Becker (49 de ani) are, în total, 6 trofee de Grand Slam: două la Australian Open, 3 la Wimbledon și unul la US Open. Germanul a lucrat alături de Ion Țiriac din 1984 până în 1993.Novak Djokovic și-a anunțat și el sprijinul față de cel care i-a fost antrenor, imediat ce a aflat de problemele financiare ale lui Becker. "Când am auzit, am luat imediat legătura cu el. I-am spus că dacă îl pot ajuta în vreun fel, poate conta oricând pe mine", spunea Djokovic, în luna iunie, potrivit digisport.ro.