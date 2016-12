Ion Ţiriac: „E posibil ca Simona Halep să câştige un turneu de Grand Slam“

Ion Țiriac: „E posibil ca Simona Halep să câștige un turneu de Grand Slam“

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul jucător de tenis Ion Țiriac a declarat, vineri, că Simona Halep ar putea câștiga un turneu de Grand Slam dacă va rămâne la fel de concentrată pe activitatea sportivă ca în acest an. „Deocamdată, Simona Halep este doar o foarte bună jucătoare de tenis. Nu a câștigat nici Wimbledon, nici Roland Garros, nici US Open. O să le câștige? Este posibil, dacă rămâne axată pe direcția asta”, a spus Țiriac, pentru Mediafax. Fostul boss al COR este de părere că Simona are toate calitățile pentru a ajunge o jucătoare de top: „Ea este o foarte mare mică jucătoare. Ca să compenseze cu toate cele de 1,85, 1,87 cu fizicul și viteza aia, ea trebuie să compenseze prin ta-lent, prin muncă, prin acoperirea terenului în mod divers. Uitați de primele zece și lăsați-o liniștită, să-și vadă de drumul pe care îl are în față sigur”. Ion Țiriac este de părere că jucătoarea din Constanța nu a început încă să facă bani din tenis, deși în acest an a câștigat peste un milion de dolari din premii. „A câștigat un milion anul ăsta. Ce înseamnă un milion? 2,5 lei. Tiger Woods a făcut 86 de milioane de dolari în ultimele 12 luni, iar pe doi e Federer, cu 82 de milioane. Vedetele din NBA, Formula 1, Ronaldo, Messi, sunt din a treia categorie. Tenisul e un sport cu mulți bani și vor fi și mai mulți, deoarece tenismenii au sindicat, și ca să nu facă grevă, trebuie să creștem premiile cât ține piața”, a completat Țiriac. Simona Halep, numărul 14 mondial și cap de serie numărul 1, s-a calificat în semifinalele turneului de la Sofia, după ce a câștigat toate meciurile din grupă la competiția dotată cu premii în valoare totală de 750.000 de dolari. Începând cu luna mai, Simona Halep a câștigat cinci turnee în circuitul WTA (Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Buda-pesta, New Haven și Moscova).