Ion Ţiriac, de părere că Halep poate compensa înălţimea şi forţa surorilor Williams

Ion Țiriac, de părere că Halep poate compensa înălțimea și forța surorilor Williams

Ion Țiriac a declarat, la emisiunea "După 20 de ani", difuzată duminică de Pro TV, că jucătoarea de tenis Simona Halep nu are înălțimea și forța surorilor Serena și Venus Williams, dar poate compensa cu viteză, inteligență și suflet, menționând că românca "nu are plâmâni, are două inimi".