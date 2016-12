Ion Ţiriac, admis în International Tennis Hall of Fame

Ion Țiriac, admis în International Tennis Hall of Fame

Miercuri, 06 Martie 2013

Ion Țiriac, Martina Higins, Thelma Coyne Long, Cliff Drysdale și Charlie Pasarell vor fi admiși în International Hall of Fame cu prilejul unei ceremonii ce va avea loc pe 13 iulie, la Newport (SUA).Fostul tenisman român, actual om de afaceri, va fi admis la categoria contribuții pentru dezvoltarea tenisului, datorită rolurilor sale de antrenor influent și promotor de succes.De la crearea sa în 1955, doar 224 de persoane din doar 19 țări au fost acceptate în Hall of Fame.Un jucător de succes la dublu, Ion Țiriac (73 ani) a devenit un lider influent în tenis, începând de la rolul de antrenor până la promovarea de mari turnee. În anii ’70, Țiriac și colegul său Ilie Năstase au devenit parteneri într-o echipă de dublu de mare succes. Țiriac a preluat rolul de mentor în acest parteneriat și a transpus această experiență într-o carieră administrativă de succes în tenis.Țiriac a avut o abordare directă, în stilul afacerilor, în tenis și a lucrat fără oboseală pentru a promova jucătorii, turnee și a crește interesul pentru acest sport prin intermediul televiziunii. A antrenat și a condus cariera unor jucători precum Guillermo Villas, Mary Joe Fernandez, Goran Ivanisevic și Boris Becker. În plus, a fost promotor și director a numeroase evenimente, inclusiv a două dintre cele mai mare turnee de Masters 1000, Italian Open și Madrid Masters.