Ion Răuţă îi răspunde lui Constantinescu: "Interesul nostru era să câştigăm, nu să jucăm cu încă un junior în teren"

Ion Răuță îi răspunde lui Constantinescu: "Interesul nostru era să câștigăm, nu să jucăm cu încă un junior în teren"

Antrenorul FC Farul, Ion Răuță, i-a răspuns, astăzi, prin intermediul cotidianului Cuget Liber, afirmațiilor făcute, zilele trecute, de directorul ACSSF Farul 2010, Ion Constantinescu (vezi), în care acesta din urmă se plângea de situația degradantă în care a ajuns echipa patronată de Giani Nedelcu, exprimându-și totodată dezamăgirea față de nepăsarea conducerii clubului constănțean în privința promovării tinerilor fotbaliști ai Constanței."Când am preluat postul de antrenor principal la FC Farul, am luat cinci juniori de la Farul 2010. Doi dintre ei i-am și băgat să joace în ultimele meciuri. Ce pot să fac mai mult? Mă certa că l-am băgat doar cinci minute (n.r. - pe Igiroșanu, în partida Farul - Dinamo II 5-2). El (n.r. - Constantinescu), dacă era în locul meu, la presiunea rezultatului cu Dinamo, ce făcea? Veneam după cinci luni de când nu mai câștigasem un meci oficial. Scorul a fost strâns până în minutul 70, când am dat al patrulea gol. Care era interesul nostru? Să câștigăm jocul, sau să jucăm cu încă un junior în teren, pentru că și-așa, atunci aveam deja trei jucători sub 21 de ani în teren. În rest, are dreptate când spune că suntem într-o situație critică", a declarat, pentru "Cuget Liber", antrenorul FC Farul, Ion Răuță.