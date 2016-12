Ion Puşcaşu a renunţat la banca Tomisului

Handbalistele constănțene au mai primit o lovitură

Ion Pușcașu a renunțat la banca Tomisului

La CS Tomis, în ciuda mult trâmbițatului ajutor promis de administrația locală, apele sunt departe de a se liniști. Începând de ieri, Ion Pușcașu nu mai este antrenor al echipei constănțene de handbal feminin. Doar cinci săptămâni a rezistat Ion Pușcașu pe banca tehnică a Tomisului. Ieri, tehnicianul a anunțat conducerea clubului că renunță la funcție. „Domnul Pușcașu ne-a transmis că se retrage, explicând că nu poate continua să pregătească echipa în aceste condiții tensionate. Încă nu știu cine îl va înlocui, mai ales că incertitudinea planează și la nivelul conducerii administrative”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Ion Pușcașu era al treilea antrenor care a condus Tomisul în actuala stagiune, după Ion Crăciun și Florin Cazan. „Am devenit dușmanul nr. 1“ Gheorghe Slabu a precizat că atmosfera la club este, în continuare, una extrem de încordată. „Este o tensiune maximă, iar eu am devenit dușmanul nr. 1 pentru cei care au anunțat că sunt salvatorii handbalului feminin constănțean. Pe acest fond, este firesc ca rezultatele să fie negative. Nu e liniște la echipă, doar amăgiri. Trebuie să se decidă odată, altfel o luăm razna. Nu sunt laș, nu vreau să abandonez această echipă pe care am clădit-o cu mari sacrificii. Am pierdut jucătoare importante, o să fac apel la FRH, să le păstrăm pe Cristina Zamfir și Mihaela Pătuleanu”, a spus pre-ședintele Slabu. S-a amânat meciul cu Oltchim Programat să se dispute duminică, 13 februarie, meciul dintre echipele CS Tomis Constanța și Oltchim Rm. Vâlcea, contând pentru etapa a 16-a a Ligii Naționale de handbal feminin, a fost amânat la cererea formației din Zăvoi, angrenată în Liga Campionilor. „Conducerea clubului vâlcean a venit cu solicitarea de a juca pe 23 februarie, de la ora 11.00. Știm că, din păcate, nu este o zi (miercuri) și, mai ales, o oră care să atragă spectatorii la sală, dar nu am putut refuza Oltchimul, cu care avem o relație specia-lă”, a declarat directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală.