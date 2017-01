Ion Marin vrea să vină din Germania cu un „11" consolidat

După ce pregătirea din Austria a fost dedicată fortificării fizice, Ion Marin, antrenorul „rechinilor”, își propune ca, în Germania, la Goch, Farul să crească în joc și să-și stabilească formula de bază pentru Liga 1. Ion Marin s-a declarat mulțumit de cantonamentul de la Kaprun. „Am beneficiat de condiții excelente de pregătire, refacere și cazare și am avut parte de jocuri foarte tari. Glumind puțin, sper că am luat acum toate golurile, ca să nu le mai primim în campionat. Nu m-am ferit să angajez partide cu echipe puternice, deși eram în urmă cu pregătirea față de ele. Înfrângerea nu o accepți ușor, dar poți învăța din ea. Am rulat tot lotul, dându-le minute egale tuturor, inclusiv juniorilor. A apărut un grup de tineri pe care-l vom păstra pe lângă noi”, a arătat „Săpăligă”, impresionat în Austria de curățenia „enervantă“ de pe străzi. Față de stagiul austriac, în perioada pe care Farul o va petrece în Germania, la Goch, între 4 și 16 iulie, Ion Marin își propune să atingă alte obiective. „Aștept ca, la întoarcerea din Germania, să avem un «11» consolidat, echipa să crească în potențial și să obținem o formulă de joc flexibilă. Avem deja perfectate 5 amicale cu adversari de calibru. Vom căuta să jucăm la rezultat și să căpătăm știința jocului. Trebuie să ne pregătim foarte bine, pentru că avem un început greu de campionat. În primele trei etape, jucăm de două ori în deplasare și primim vizita Rapidului”, a mai arătat Ion Marin. În privința achizițiilor, după L. Pârvu și R. Iancu, au urmat, aseară, Rusmir, Cruceru și Cr. Irimia, însă acestea nu au fost ultimele ținte ale „rechinilor“ pentru noul sezon. Farul mai urmărește unele piste din țară și străinătate, pentru postul de fundaș central, purtând în acest sens discuții cu jucătorii, cluburile și impresarii lor. Ion Marin se declară mulțumit de lotul Farului, „unul în care am foarte mare încredere, așa cum am spus în permanență și anul trecut, când toată lumea spunea că suntem înecați și că nu avem nicio șansă de salvare”. „Sunt convins că vom face o treabă mult mai bună ca în sezonul trecut și că nu vom mai trece prin acele emoții cumplite”, a mai spus tehnicianul farist. Dintre jucătorii puși pe lista de transferări, Laurențiu Florea se antrenează cu CSM Ploiești (Liga a II-a), iar Armel Disney, căruia i-a expirat împrumutul la Inter Curtea de Argeș, s-a prezentat la club și a discutat cu oficialii Farului, care au fost de acord ca, în schimbul unei sume, congolezul să se poată transfera definitiv de la Constanța.