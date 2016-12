Ion Crăciun: „Nu am omorât pe nimeni ca să-mi fac procese de conştiinţă“

Ion Crăciun: „Nu am omorât pe nimeni ca să-mi fac procese de conștiință“

În exclusivitate pentru „Cuget Liber”, Ion Crăciun a declarat că deși nu și-a găsit deocamdată nicio echipă la care să antreneze, nu își face griji din acest punct de vedere. „Sunt liniștit din acest punct de vedere, chiar dacă pe unii i-ar putea mira o asemenea atitudine. Repet încă o dată: nu am omorât pe nimeni ca să-mi fac procese de conștiință și cred că merit să mă bucur din plin de fiecare zi din viața mea”, a spus Crăciun. Fostul antrenor principal al campioanei României a menționat că în momentul de față se află la munte, într-o binemeritată vacanță. „Mă aflu într-o binemeritată vacanță de o săptămână la munte, mai exact în Bucovina. Aici mă bucur de priveliști superbe, de aer curat și cred că oricine ar fi în locul meu, ar uita de orice griji. Nu mă intere-sează, în momentul de față, ce voi face în continuare, la ce echipă aș putea antrena. Când mă voi întoar-ce din vacanță, voi vedea ce am de făcut și probabil că voi clarifica și acest aspect”, a precizat Ion Crăciun.Ce spune Crăciun despre despărțirea de HCM ConstanțaAcesta a vorbit și despre despăr-țirea de fosta sa echipă: „A fost o des-părțire amiabilă, am stat de vorbă cu cei din conducerea clubului, pentru a lămuri toate aspectele. Eu sunt un om de caracter și am înțeles că se dorea mai mult de la această echipă, nu doar performanțe în competițiile interne. De fapt, se știe că titlul național sau Cupa României sunt obiective care se subînțeleg pentru o echipă ca HCM Constanța și că întotdeauna se așteaptă mai mult de la ea. Tocmai de aceea am înțeles că trebuie să las loc unui tehnician care să facă performanță și în Liga Campionilor. Oricum, eu le urez succes băieților în urmă-toarele bătălii din competițiile interne și internaționale și îi asigur că voi fi mereu cu sufletul alături de ei!”, a încheiat fostul tehnician al echipei HCM Constanța.