Ion Crăciun, noul antrenor al echipei HCM Constanţa

Schimbare pe banca tehnică a campioanei României la handbal masculin

Ion Crăciun, noul antrenor al echipei HCM Constanța

Începând de ieri, Ion Crăciun este noul antrenor al campioanei României la handbal masculin, HCM Constanța. Tehnicianul îl înlocuiește pe Eden Hairi, demis din cauza rezultatelor slabe din campionat și din Liga Campionilor. Puneam, în urmă cu câteva săptămâni, întrebarea dacă nu cumva HCM Constanța este o pălărie prea mare pentru Eden Hairi. Răspunsul l-am primit neașteptat de repede. Din cauza rezultatelor nefavorabile, atât din campionat, cât și din Liga Campionilor, tehnicianul a fost demis, iar în locul său a fost instalat Ion Crăciun, adus cu viteza fulgerului de la CS Tomis, pentru a salva ceea ce se mai poate salva. Crăciun, care va fi ajutat de secundul Alexandru Buligan, a declarat că HCM reprezintă o provocare pentru el: „Revin la HCM după mai mulți ani și o perioadă în care am arătat, cred, o parte din ce știu. M-am simțit bine la CS Tomis, dar echipa de băieți este o provocare, este ceva deosebit. HCM este ca și copilul meu, pentru că aici am început cariera de antrenor. Vin într-un moment delicat. HCM cere performanță, sper să am condițiile de a arăta ceea ce știu, iar băieții să schimbe ceva, pentru că ei pot mai mult. Sunt bucuros că pot lucra cu Alexandru Buligan”. Perioada contractului dintre clubul HCM și antrenorul Ion Crăciun nu a fost, încă, stabilită. Crăciun a mai activat la echipa de handbal masculin a Constanței, în calitate de secund al lui Mihail Făgărășan și, apoi, de principal. Înfrângerea de la Sankt Petersburg i-a fost fatală lui Hairi „Mă bucur că Ion Crăciun a acceptat să preia echipa într-un moment delicat, el este un luptător. Probabil că rezultatele sale de la CS Tomis au cântărit mult în aducerea sa la HCM. Hairi a fost schimbat pentru înfrângerea de la Sankt Petersburg, din Liga Campionilor, și pentru eșecul de la Bacău, din Liga Națională”, a explicat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. La rândul său, secundul Buligan a spus că este la dispoziția HCM-ului 24 de ore din 24 și că este o onoare să lucreze alături de Ion Crăciun. „Am venit la Constanța să fac performanță. Cunosc istoria și știu cine este antrenorul Ion Crăciun. În ceea ce mă privește, fac parte din corpul tehnic și voi ajuta cu cât pot, sunt 24 de ore din 24 pentru handbal și stau la dispoziția antrenorului principal cu tot ceea ce-și dorește”, a declarat Alexandru Buligan.