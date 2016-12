Ion Crăciun: „N-am omorât pe nimeni!“

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, se pregătește, în Sala Sporturilor, încercând să-și pună la punct jocul în vederea următoarelor dueluri din campionat și din Liga Campionilor. Antrenorul Ion Crăciun a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, în momentul de față, are la pregătiri doar nouă jucători. Și asta pentru că majoritatea componenților lotului sunt convocați la naționalele României, Macedoniei și Greciei, care susțin meciuri în preliminariile Campionatului Mondial din 2013. În plus, Stamate și Criciotoiu sunt accidentați. Așadar, sub comanda lui Crăciun se mai află doar Cike Onyejekwe, Buricea, Toma (extreme), Mocanu, Irimescu (pivoți), Stravrositu (centru), Adzic (inter), Șelaru și Stănescu (portari). „Din 20 de jucători, am mai rămas doar cu nouă! Asta este situația, antrenamentele le fac cu cei pe care-i am”, a spus Crăciun. Deși nu este de acord cu decizia Consiliului de Administrație al clubului, care i-a respins demisia, tehnicianul a menționat că și-a propus să râdă mai des, ca să i se pară viața mai frumoasă: „De ce n-aș râde și eu ca alți oameni? Doar n-am omorât pe nimeni! Dacă aș lua lucrurile prea în serios, nu mi-aș face decât rău”. Următorul meci al HCM-ului în Liga Națională este programat în data de 13 noiembrie, în deplasare, cu HC Odorhei. Despre acest joc, antrenorul secund Eden Hairi ne-a declarat că „va fi unul dificil, în care Odorhei va beneficia de susținerea unui public înfocat”. În ceea ce privește lupta pe plan extern, cu patru înfrângeri din tot atâtea meciuri în Grupa C a Ligii Campionilor, HCM Constanța mai are doar șanse pur teoretice de calificare în fazele superioare. Iată programul următoarelor jocuri: cu HC Metalurg Skopje (în deplasare, 19 noiembrie, și pe teren propriu, 24 noiembrie), cu HSV Hamburg (în deplasare, 1 decembrie), cu Orlen Wisla Plock (pe teren propriu, 9 februarie 2012), cu St. Petersburg HC (pe teren propriu, 16 februarie) și cu RK Cimos Koper (în deplasare, 25 februarie).