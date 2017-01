Ion Crăciun, în faţa unei victorii istorice

CS Tomis Constanța - HC Oțelul Galați, în Liga Națională de handbal feminin

Ion Crăciun, în fața unei victorii istorice

După remiza de la Reșița, care i-a diminuat șansele de calificare în cupele europene, CS Tomis Constanța își dorește o victorie în week-end, prima sub comanda noului antrenor, Ion Crăciun. Adversară este Oțelul Galați, un oponent mediocru, lipsit de grijile retrogradării. La cinci „lungimi” de zona cupelor europene, CS Tomis încă mai face socoteli, analizează clasamentul și programul contra-candidatelor, însă speranțele sunt destul de mici. Prin jocul rezulta-telor, constănțencele ar putea, totuși, să depășească Brăila și Baia Mare, dar, în primul rând, trebuie să se ajute ele însele, adică să piardă, până la sfârșitul campionatului, maximum două puncte. Așadar, Tomisul va juca numai finale. Prima dintre acestea are loc sâmbătă, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, în compania celor de la HC Oțelul Galați, un adversar accesibil, astfel încât Ion Crăciun este foarte aproape de a obține prima sa victorie în calitate de antrenor al unei formații feminine. Arbitrează brigada argeșeană Barbu / Nica. În clasament, pe primul loc se află Oltchim Râmnicu Vâlcea (40 puncte), urmată, în ordine, de U Cluj (29 p), HC Zalău (26 p), HCM Roman (25 p), Știința Baia Mare (25 p), HC Dunărea Brăila (21 p), CS Tomis (20 p), Cetate Deva (20 p) și HC Oțelul Galați (16 p). Celelalte partide ale rundei: Cetate Deva - Universitatea Cluj, HC Dunărea Brăila - HC Zalău, Rulmentul Brașov - Rapid Bucu-rești (derby-ul retrogradării - sâmbătă, ora 11.00, în direct la Digi Sport), HCM Buzău - HCM Baia Mare și HCM Roman - Universitatea Reșița. Meciul Știin-ța Bacău - Oltchim Râmnicu Vâlcea, scor 22-45, s-a disputat în devans. Sâmbătă, de la ora 15.15, în direct la Sport.ro, campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea joacă în Danemarca, în compania for-mației Cristinei Vărzaru, Viborg HK, în ultima etapă a Grupei a 2-a principală a Ligii Campioni-lor. Indiferent de rezultat, echipa antrenată de Radu Voina va accede în semifinalele competiției. În week-end, se desfășoară partidele etapei a 21-a a Ligii Naționale de handbal feminin. Programul este următorul: sâmbătă: HC Odorhei - U Cluj, Steaua București - HC Minaur Baia Mare (ora 13.00, în direct la Digi Sport); duminică: Poli Timișoara - Știința Bacău, SCM Brașov - Pandurii Târgu Jiu (arbitrează bri-gada constănțeană Georgescu / Moldoveanu). Vineri, s-au jucat, în devans, două meciuri: Dinamo București - Universitatea Bucovina Suceava 30-34 și CSM Satu Mare - UCM Reșița 33-34. HCM Constanța are liber, pentru că formația pe care trebuia să o întâlnească, CSM Medgidia, s-a retras din campionat. Sorin MIHALACHE