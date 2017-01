Fostul antrenor al HCM-ului și al Medgidiei se întoarce acasă

Ion Crăciun a preluat conducerea tehnică a CS Tomis

Începând de ieri, echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța are un nou antrenor principal. Este vorba despre Ion Crăciun, care și-a reziliat, la începutul săptămânii, contractul cu gruparea masculină de primă ligă HC Minaur Baia Mare. Surpriză la antrenamentul de ieri al handbalistelor de la CS Tomis. La orele prânzului, la Sala Sporturilor, și-a făcut apariția antrenorul Ion Crăciun, dar nu pentru a participa la inaugurarea magazinului oficial al HCM-ului, ci pentru a conduce pregătirea noii sale echipe. „Până la sfârșitul campionatului, echipa va fi pregătită de antrenorul principal Ion Crăciun. Secund rămâne Victor Dăbuleanu, ajutat de jucătoarea Mihaela Pârâianu. De asemenea, Dumitru Muși a preluat funcția de director tehnic. Cu Ion Crăciun și Dumitru Muși, am avut o singură discuție, directă, la obiect. Ne-am înțeles imediat. Momentan, nu am semnat niciun contract, dar am convenit, de comun acord, să se ocupe de pregătirea echipei până la finalul actualei ediții a Ligii Naționale. Dacă totul va ieși bine, în vară, colaborarea noastră se va prelungi, pe bază de contract, pe cel puțin un an”, a declarat, ieri, președintele Consiliului de administrație al CS Tomis, Gheorghe Slabu. Obiectivul noii conduceri tehnice a Tomisului rămâne cel stabilit la începutul campionatului: clasarea pe o poziție care să permită calificarea în cupele europene. „Deși acum suntem pe locul opt, cred că obiectivul mai poate fi îndeplinit. Dacă batem la Reșița, vom face un pas important, pentru că, până la final, avem un program mai ușor decât cel al contracandidatelor. Cele două puncte de la Reșița vor cântări enorm, ele pot face diferența”, a explicat Slabu. Președintele Tomisului spune că nu așteaptă minuni de la cei doi tehnicieni. „Echipa nu se poate schimba în bine peste noapte, dar, lucru îmbucurător, handbalistele au primit cu bucurie vestea că vor lucra cu Ion Crăciun și Dumitru Muși. Este o stare de entuziasm, propice performanței. Cred că am făcut cea mai bună mișcare, cooptând antrenori constănțeni, inimoși, capabili de lucruri fru-moase. Nu mai vreau mercenari la echipă, care vin doar după bani”, a declarat șeful Tomisului. Va debuta în meciul de la Reșița Dacă Dumitru Muși este un nume binecunoscut în lumea handbalului feminin românesc, Ion Crăciun se află la prima experiență de acest gen. Fost portar de meserie, Crăciun a mai antrenat pe HCM Constanța, CSM Medgidia și HC Minaur Baia Mare și, de fiecare dată, a făcut treabă bună, chiar dacă a avut sau nu bugetul și loturile dorite. Pentru Ion Crăciun, debutul pe banca Tomisului se va produce sâmbătă, 13 martie, când echipa sa (8, 19 p) va întâlni, în de-plasare, pe Universitatea Reșița (10, 11 p).