Ion Barbu şi Dejan Rusmir s-au antrenat normal cu Farul

Ion Barbu și Dejan Rusmir s-au antrenat normal cu Farul

Veste bună pentru Ion Marin în perspectiva meciului de la Mediaș, de duminică. Absenți de mai multe meciuri din echipa Farului, din pricina accidentărilor, doi dintre oamenii de bază ai „rechinilor”, Barbu și Rusmir, au revenit, de ieri, la pregătire normală. Ion Barbu s-a accidentat la genunchiul drept, în urma unui contact cu Bălțoi, la partida de Cupa României cu FC Brașov, pe 15 octombrie, iar de atunci a lipsit cinci meciuri oficiale din garnitura „rechinilor”, cu FC Timișoara, Unirea Urziceni, FC Brașov, FC Argeș și Pandurii Tg. Jiu. După ce Ropotan i-a fracturat un deget de la piciorul drept, în meciul cu Dinamo, de pe 5 octombrie, sârbul Dejan Rusmir a ratat șapte partide ale Farului (cele cinci din care a absentat și Barbu plus meciul de la Iași și cel din Cupă, cu FC Brașov). Ieri, la antrenamentul de pe terenul SNC (singurul al zilei pentru Farul), cei doi au lucrat normal, inclusiv cu mingea, participând la toate exercițiile tehnico-tactice și neresimțindu-se. În afară de Barbu și Rusmir, antrenorii Ion Marin, Cristi Cămui și Ion Răuță au avut sub comandă alți 15 jucători de câmp (Farmache, Rastovac, Pătrașcu, Bubuleandră, Maxim, Băcilă, Voiculeț, C. Matei, M. Nae, Păcuraru, L. Pârvu, Fatai, Gaston, Gosic, D. Florea) și doi portari, Curcă și Vl. Neagu. Portughezul Chico, golgeterul Farului, cu patru reușite, s-a pregătit separat, Cruceru a fost învoit pentru a-și rezolva o problemă personală, la București, în vreme ce Șchiopu și Vlas nu au fost pe SNC, având program cu preparatorul fizic Gheorghe Avram. Chico se resimte în urma meciului cu Pandurii, când s-a ales cu o contuzie pe genunchiul drept, dar doctorul Farului, Mircea Crețu, a dat asigurări că atacantul va fi apt pentru Mediaș. De altfel, lusitanul va reveni de azi la program normal. „Stoperul Adrian Rusu m-a accidentat, încă din primul minut al meciului cu Pandurii. De la pauză, genunchiul mi s-a umflat, aveam jenă la alergare, dar am strâns din dinți și am continuat. După meci, umflătura și durerile au crescut, de îmi era teamă că nu voi putea juca la Mediaș. Am făcut însă tratament, cu gheață, injecții, iar acum e bine”, a declarat Chico, pentru „Cuget Liber”.