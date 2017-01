Ioan Sdrobiş nu acceptă jumătăţi de măsură la Farul

Ioan Sdrobiș nu acceptă jumătăți de măsură la Farul

Antrenorul „marinarilor“ a remarcat că, în acest moment, elevii săi stau cel mai bine la capitolul implicare în joc. Fizic, o parte a jucătorilor au ajuns la 90 la sută din capacitate, iar din punct de vedere tehnico-tactic echipa constănțeană a atins pragul de 70 la sută. Deși, la începutul Ligii a II-a, FC Farul era privită drept una dintre echipele care vor avea mari probleme, în cele șapte etape trecute de la începutul campionatului constănțenii s-au comportat neașteptat de bine, adunând nouă puncte și ocupând locul zece, cu „zero” la adevăr. Antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiș, a remarcat că, până acum, punctul forte al elevilor săi este implicarea în joc. „La acest capitol stăm cel mai bine. Există dăruire din toate punctele de vedere, pentru că ei știu bine că nu accept jumătăți de măsură în teren. Fizic, o parte dintre jucători sunt la 90 la sută din capacitate. Din punct de vedere tehnico-tactic am ajuns la 60 - 70 la sută din ceea ce ne dorim, ceea ce eu spun că e bine. Am făcut progrese de la etapă la etapă. Începem să adunăm puncte, lucru foarte importat pentru o echipă ca Farul, care s-a adunat cum s-a adunat. În ultimele patru partide, am primit un singur gol, și acela din penalty, în deplasare. Sistemul defensiv ne iese, e adevărat, și cu puțină șansă. Mai avem însă unele probleme la tehnica de joc”, a spus Sdrobiș. „Părintele” așteaptă ca jucătorii tineri, precum Hurdubei, Lupu, Nițescu sau Scărlătescu, să prindă mare încredere, iar cei din atac să-l secondeze cu succes pe golgeterul Câmpeanu, care a ținut-o în spate până acum pe Farul, înscriind patru dintre cele cinci goluri ale echipei. „Le-am dat o șansă mare acestor copii, iar ei trebuie să justifice cât mai repede încrederea mea. Tinerii sunt pariul meu”, a arătat principalul Farului. FC Farul susține meciul din etapa a opta mâine, de la ora 11, la Constanța, cu Dinamo II. *** „Ne bucurăm că, săptămâna trecută, am câștigat primul meci în deplasare. Manifestăm creștere în joc de la etapă la etapă. Ne dorim victoria și în meciul cu Dinamo II, pentru că ar fi păcat să nu legăm două succese. Sâmbătă (n.n. - mâine), sperăm să vină mai mulți spectatori ca până acum. Noua echipă a Farului dă speranțe, dar trebuie sprijinită” Relu Damian, președinte FC Farul