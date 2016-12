Ioan Sdrobiş, înlocuitorul lui Petre Grigoraş la Farul

Ioan Sdrobiș, înlocuitorul lui Petre Grigoraș la Farul

Giani Nedelcu a anunțat că „Părintele” a sosit deja la Constanța, ieri, cu un grup de jucători. În noul lot al Farului vor fi păstrați și fotbaliști care s-au pregătit până acum cu Șchiopu și Barbu. În condițiile în care Petre Gri-goraș le-a spus oficialilor Farului că sunt șanse mici să revină pe banca tehnică a „marinarilor”, patronii clubului s-au reorientat rapid, alegând soluția Ioan Sdro-biș, care este de ieri la Constanța. Secundul „Părintelui” va fi Gică Butoiu. „În mare parte, șansele să accept propunerea Farului sunt mici. Le-am spus conducătorilor echipei să se gândească la alt antrenor. Din păcate, m-au ofertat prea târziu, după ce discutasem deja cu Unirea Urziceni. Mâine (n.n. - astăzi), mă duc să văd meciul ialomițenilor din deplasare, cu FC Brașov, dar voi semna în funcție de ce lot va rămâne la Urziceni”, a declarat Grigoraș, ieri, pentru „Cuget Liber”. „Domnul Sdrobiș a venit astăzi (n.n. - ieri) la Constanța, împreună cu 12 jucători, printre care și Abuzătoaie, care a fost la Steaua. Din noul lot al Farului vor face parte și jucători care s-au pregătit în ultimul timp la club cu Șchiopu și Barbu. Am tratat deja cu Ioan Sdrobiș, am ajuns la un acord de principiu, și cred că mâine (n.n. - astăzi) va semna. Toate lucrurile au mers spre bine și în ceea ce-l privește pe viitorul președinte, Relu Damian. Discuțiile au fost fructuoase și cu firmele constănțene care ne vor sprijini. Deocamdată sunt 4-5 care ne ajută, ne-am pus de acord cu ele, dar sperăm să vină și alte societăți alături de Farul. Marți, la meciul de Cupă, ne vom prezenta”, ne-a spus și Giani Nedelcu, patronul Farului. Alte nume de jucători: Tismănaru, Boboc, Câmpeanu, Mădălin Munteanu, Bogdan Rusu, Hăisan, vehiculându-se și Cosmin Rențea, fost junior al Farului, care a jucat în ultima perioadă la FC Botoșani și Dinamo II. Pentru a se putea organiza cât mai bine, după ce au fost acceptați în campionat, șefii clubului constănțean au spus că doresc amânarea meciului de debut în campionat, cu Viitorul Constanța, de sâmbătă, 28 august, astăzi urmând a depune hârtie ofici- ală. „Până acum, nu ne-a contactat nimeni de la Farul și, în primul rând, ar trebui să știe că termenul regulamentar în care trebuie înaintată, din motive temeinice, o astfel de solicitare, a fost depășit. Patronii Farului transferă povara neseriozității lor pe umerii Viitorului și întărâtă suporterii contra noastră, lucru care mă revoltă. Stau cu mâna întinsă după ce o vară întreagă nu au făcut nimic. Noi ne antrenăm de două luni pentru debutul Ligii a II-a, am investit în pregătire, ce să facem acum? Poate vor să jucăm și în ultima etapă din retur. Ne tot acuză că vrem să distrugem Farul, dar nu e nici pe departe așa. Eu sunt mai farist decât mulți dintre actualii conducători ai echipei. Fanii Farului și constănțenii trebuie să înțeleagă că nu e vina noastră că Farul a ajuns în această situ-ație”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.