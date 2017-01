Ioan Sdrobiş caută unguentul pentru durerile de mijloc ale Farului

Ioan Sdrobiș caută unguentul pentru durerile de mijloc ale Farului

FC Farul are dureri de mijloc, iar soluția-unguent este un mijlocaș coordonator de calitate, care să ia suferința cu mâna. Antrenorul Ioan Sdrobiș încă nu l-a găsit, astfel că, deocamdată, trebuie să improvizeze și să se descurce cu ce are la îndemână. „Caut din răsputeri să formez un mijlocaș care să coordoneze cumva jocul echipei. La această oră, nu am așa ceva, așa că încerc varianta cu jucători de pe benzile terenului, cu mai multă clarviziune, aduși în centru. Deocamdată, o să folosesc doi băieți tineri, care să suplinească prin travaliu și printr-o rezistență deosebită”, a declarat „Părintele”. În rolul coordonatorului s-ar putea încadra și atacantul Adrian Câmpeanu, însă Sdrobiș nu vrea să slăbească forța de atac a Farului prin coborârea la mijlocul terenului a golgeterului echipei. O altă soluție e Liviu Mihai II, care e coordonator de meserie, însă jucătorul de 22 de ani e accidentat de mai mult timp. „Liviu e un fotbalist foarte bun, însă perioada sa de indisponibilitate se prelungește. Are o accidentare care îl ține pe tușă de o lună și jumătate. A cedat după primul antrenament, cred că era deja accidentat”, a mai spus principalul Farului, care, în pauza de iarnă, a fixat ca prioritară achiziționarea a doi mijlocași de construcție tineri, pe care îi are deja în vedere.