Invitaţie la handbal!

Invitație la handbal!

Astăzi, de la ora 18, la Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud întâlnește pe Steaua București, într-o partidă din etapa a X-a a Ligii Naționale de handbal masculin.Revenită pe prima poziție a ierarhiei naționale, trupa lui Djordje Cirkovic are un moral foarte bun și va lupta să obțină a noua victorie consecutivă. Președintele-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu este încrezător și pregătit de o confruntare dificilă.„Steaua este o echipă puternică, omogenă, care își propune în fiecare an să se claseze cât mai sus. Cu siguranță, nu va veni la Constanța să facă figurație, ci să atace și să lupte pentru fiecare minge. Noi suntem pregătiți, atât fizic, cât și psihic să trecem cu bine și peste acest duel. Așteptăm suporterii alături de noi, să ne încurajeze cum doar ei reușesc, fiindcă doar împreună ne putem menține aici unde am ajuns, pe cea mai înaltă treaptă a Ligii Naționale”, a declarat Stănescu.Biletul la această partidă costă 10 lei. Cei care nu pot ajunge la Sala Sporturilor pot vedea meciul în direct, pe Digi Sport 3 și Dolce Sport 3.Tot astăzi, vor mai avea loc partidele: HC Adrian Petrea Reșița - Potaissa Turda (ora 18, TVR 2), CSM Făgăraș - CSM București, CSU Suceava - CSM Satu Mare, HC Vaslui - Dinamo București, HC Odorhei - Politehnica Iași (ora 19.45, Digi Sport 2 și Dolce Sport 2). Meciul AHC Dunărea Călărași - CSM Focșani se va disputa joi, de la ora 16, în direct la TVR 3.