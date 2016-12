Învaţă japoneza la Universitatea din Viena

Învață japoneza la Universitatea din Viena

Maria Moise este studentă în anul III la Universitatea din Viena, Facultatea de Filologie, secția Studii est-asiatice, specializarea Studii japoneze. În tot anul, sunt 100 de studenți, iar ea este singura româncă. Mai are o colegă vorbitoare de limbă română, dar aceasta este născută în Viena, părinții săi fiind stabiliți de mulți ani în capitala Austriei.Cum a ajuns în inima fostului imperiu, ne spune chiar Maria: „Sunt absolventă a Colegiului Național «Mircea cel Bătrân» din Constanța, promoția 2008, profil mate-info, bilingv german. Am aplicat pentru Universitatea din Viena, pentru că am vrut să aprofundez limba germană, să învăț japoneza și să progresez în artele marțiale”.Prietenul său este chiar Alexandru Preda, colegul său de club. Acesta este angajat al MAI, dar, periodic, merge la Viena, pentru antrenamente.