Surpriză la Charleston - Serena Williams, învinsă în meciul de debut

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, numărul unu mondial, a fost eliminată prematur la turneul pe zgură de la Charleston, fiind învinsă în meciul de debut, cu 6-4, 6-4, de Jana Cepelova din Slovacia, ocupanta locului 78 WTA, informează Agerpres. Recentă câștigătoare a turneului de la Miami, Serena Williams, calificată direct în turul 2 la Charleston, nu a putut rezista serviciilor expediate de Cepalova, care a avut 55 la sută procent de reușită la prima minge, câștigând 71 din 136 de puncte, pe parcursul unei partide care a durat 84 de minute. După acest eșec, cea mai mică dintre surorile Williams, care are în palmares 17 titluri de Mare Șlem, a acuzat faptul că este epuizată din punct de vedere mental. "Sunt cu adevărat moartă și am nevoie de câteva săptămâni în care să nu-mi pese de tenis", a declarat Serena (32 ani), care a câștigat de trei ori turneul de la Charleston (2008, 2012 și 2013). Ea a lăsat să se înțeleagă că dorește să ia o pauză pentru o perioadă și să plece în vacanță. "Vreau să plec în vacanță, cu siguranță", a spus ea, adăugând că are nevoie de acest lucru pentru a se "decomprima și regăsi". "Cred că acest lucru mă va ajuta pentru restul sezonului pe zgură", a precizat Williams. Jana Cepelova, în vârstă de 20 ani, care trecuse în primul tur de o altă reprezentantă a Statelor Unite, Melanie Oudin, nu a învins niciodată până acum o jucătoare din Top 15. Ea o va avea ca adversară în turul 3 pe rusoaica Elena Vesnina.Alte rezultate: Turul 1 Venus Williams (SUA/N.11) - Barbora Zahlavova Strycova (Cehia), 6-3, 0-6, 7-5 Daniela Hantuchova (Slovacia/N.12) — Shelby Rogers (SUA), 7-5, 7-5 Elena Vesnina (Rusia/N.13) - Anna Schmiedlova (Slovacia), 6-2, 6-1 Andrea Petkovic (Germania/N.14) - Lesia Țurenko (Ucraina), 6-7 (2/7), 6-4, 6-1 Zhang Shuai (China/N.16) - Hsieh Su-Wei (Taiwan), 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/0) Lourdes Dominguez Lino (Spania) - Anabel Medina Garrigues (Spania), 6-3, 6-2 Vania King (SUA) - Julia Glushko (Israel), 4-6, 7-5, 6-3 Peng Shuai (China) - Caroline Garcia (Franța), 6-2, 6-3 Marina Erakovic (Noua Zeelandă) - Nadia Petrova (Rusia), 4-6, 6-3, 6-4Turul 2 Eugenie Bouchard (Canada/N.6) - Alla Kudriavțeva (RUS), 6-2, 6-0 Samantha Stosur (Australia/N.7) - Iaroslava Ș0vedova (Kazahstan), 6-3, 5-7, 6-1 Lucie Safarova (Cehia/N.9) - Virginie Razzano (Franța), 2-6, 6-4