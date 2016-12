Schi alpin: Cupa Mondială - Mikaela Shiffrin şi-a asigurat Globul de cristal în proba de slalom

Schi alpin: Cupa Mondială - Mikaela Shiffrin și-a asigurat Globul de cristal în proba de slalom

Tânăra schioare americană Mikaela Shiffrin (18 ani) a obținut sâmbătă cea de-a 8-a sa victorie în Cupa Mondială feminină de schi alpin și a 4-a de la debutul acestui sezon, impunându-se în slalomul de la Are (Suedia), succes care îi permite să rămână în posesia micului Glob de cristal al acestei probe, informează Agerpres. Devenită noua vedetă a schiului alpin din Statele Unite după grava accidentare suferită de Lindsey Vonn, Shiffrin și-a confirmat cu această ocazie statutul de mare favorită la slalom, în care cucerit luna trecută, la Soci, titlul de campioană olimpică, după ce în 2013 obținuse medalia de aur la Campionatele Mondialele de la Schladming (Austria). Cu timpul de total de 1min.50sec.66/100 la capătul celor două manșe, campioana din Eagle-Vail (Colorado), care va împlini 19 ani pe 13 martie, a reușit să o devanseze cu 60/100 pe suedeza Maria Pietilae-Holmner și cu 1sec.50/100 pe compatrioata acesteia Anna Swenn-Larsson, ultima aflându-se la primul podium din carieră în circuitul mondial de schi alpin. Germanca Maria Hoefl-Riesch, clasată pe locul șapte în slalomul de Are, a revenit cu această ocazie pe prima poziție a clasamentului general al Cupei Mondiale. Schioarea bavarează are un avans de 29 puncte față de austriaca Anna Fenninger, înaintea ultimelor patru probe ale sezonului, care vor avea loc săptămâna viitoare la Lenzerheide (Elveția). Fenninger reușise să o detroneze pe Hoefl-Riesch după cele două victorii înregistrate joi și vineri în probele de slalom uriaș de la Are.