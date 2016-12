Remi Garde: În retur, obiectvul va fi ca suporterii să fie mândri de echipa lor

Tehnicianul formației Olympique Lyon, Remi Garde, a declarat după meciul cu Juventus Torino, scor 0-1, din prima manșă a sferturilor Ligii Europa, că în retur obiectivul va fi ca suporterii să fie mândri de echipă, "în ciuda diferenței imense dintre cele două cluburi", informează Mediafax. "Am încercat să facem ceva coerent și jucătorii au reacționat foarte bine per total. Din nefericire, am primit gol după o fază fixă. Juve a controlat jocul. A avut o ocazie foarte mare în repriza a doua. Noi i-am incomodat pe cei de la Juventus, am avut una sau două ocazii în fiecare repriză. După pauză, a fost puțin mai dificil. Juve este o echipă foarte mare în acest sezon. Lupta pentru calificare va fi foarte dificilă. Aveam două obiective: să nu primim gol și să încercăm să înscriem cel puțin unul. Faptul că am primit gol o pune pe Juve într-o poziție favorabilă. În retur, obiectivul va fi ca suporterii să fie mândri de echipa lor, în ciuda diferenței imense dintre cele două cluburi", a spus Garde. La rândul său, antrenorul echipei Juventus Torino, Antonio Conte, consideră că victoria este meritată. "Sunt mulțumit. Am făcut un meci foarte bun, în vederea returului. Acest lucru era foarte important. Am înscris un gol, dar am mai avut ocazii de a marca încă unul sau două", a afirmat Conte. Echipa italiană Juventus Torino a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formația franceză Olympique Lyon, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Europa. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Bonucci, în minutul 85. Partida retur se va disputa la 10 aprilie.