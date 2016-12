Lindsay Davenport şi Nick Bollettieri, în panteonul gloriilor tenisului mondial

Lindsay Davenport și Nick Bollettieri, în panteonul gloriilor tenisului mondial

Lindsay Davenport, fost lider al clasamentului WTA, și Nick Bollettieri, antrenorul care i-a pregătit, între alții, pe Andre Agassi și Jim Courier, fac parte din promoția 2014 a Hall of Fame, panteonul gloriilor tenisului mondial, a anunțat această organizație care îi onorează pe foștii mari jucători, informează Agerpres. În vârstă de 37 ani, Davenport a câștigat trei titluri de Mare Șlem la simplu și a ocupat timp de 93 de săptămâni primul loc în topul mondial al tenisului feminin. Fost militar de carieră, Bollettieri (82 ani) a fondat în 1978 o structură de antrenament care îi poartă numele și prin care au trecut de-a lungul timpului numeroși jucători care au dominat tenisul mondial, între care Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles sau Maria Șarapova. Promoția 2014 o mai cuprinde, de asemenea, pe olandeza Chantal Vandierendonck, un nume de referință în tenisul practicat de persoanele aflate în scaunul cu rotile, numărul unu mondial timp de 136 săptămâni și câștigătoarea a cinci medalii la Jocurile Paralimpice. Panteonul tenisului mondial are sediul la Newport (Rhode Island), unde se află și muzeul sportului alb. Hall of Fame cuprinde 235 de foști jucători, conducători, precum și alte personalități alte tenisului, între care și doi români, foștii mari jucători Ilie Năstase și Ion Țiriac.