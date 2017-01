Larisa Iordache la CNN: „Pentru a evolua bine trebuie să-ţi doreşti perfecţiunea”

Larisa Iordache la CNN: „Pentru a evolua bine trebuie să-ți dorești perfecțiunea”

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Are 18 ani, 12 medalii de aur la Campionatele Mondiale și Europene și s-a întors de curând cu două medalii de argint de la Mondialele din China. Este vorba despre Larisa Iordache, una dintre cele mai talentate gimnaste din istoria României. Performanțele sale au atras atenția presei din întreaga lume, iar jurnaliștii postului CNN au vorbit cu ea despre viața de gimnastă și sacrifiile pe care le implică aceasta.„Mă numesc Larisa Iordache, sunt o gimnastă din România. Am 18 ani și sunt campioană europeană în gimnastică artistică. Am câștigat cinci medalii de aur la Campionatele Europene și șapte medalii la Mondiale”, se prezintă gimnasta.„Am început gimnastica din joacă, după ce antrenoarea mea m-a văzut în timp ce mergeam cu rolele în parc. A întrebat-o pe mama mea dacă vreau să practic vreun sport și acela să fie gimnastica. A fost impresionată de viteza și energia mea. Nu a durat mult până să mă hotărăsc, fiindcă din prima zi în care am pășit în sala de antrenamente mi-a plăcut la nebunie”, povestește ea.„Gimnastica este o poveste minunată despre eleganță și atenție, de care trebuie să dai dovadă atunci când evoluezi la aparate. Trebuie să dai dovadă de determinare și, desigur, de plăcere. Pentru a evolua bine trebuie să-ți dorești perfecțiunea. Durează mult timp, dar prin pregătirea pe care o fac, încerc să reușesc. Concurez la sărituri, paralele, bârnă și sol. Cea mai dificilă figură pe care o fac este întoarcerea de 360 de grade de pe bârnă”, spune Larisa Iordache. Citește AICI interviul integral