Klopp: Nu fac promisiuni pentru retur, dar vrem să jucăm un fotbal atractiv

Tehnicianul echipei Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, a declarat miercuri, după meciul cu Real Madrid, pierdut cu scorul de 0-3, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, că nu face promisiuni pentru retur, dar vrea ca elevii săi să joace un fotbal atractiv și eventual să câștige. "Practic le-am oferit două din goluri. La primul gol a fost un atac bine executat, dar la al doilea și la al treilea le-am făcut misiunea prea ușoară adversarilor noștri. Nu ne-am apărat cum doream, am lăsat prea multe spații și nu am fost atât de compacți cum am fi dorit. Dar trebuie să înțelegem și faptul că am jucat împotriva uneia din cele mai bune echipe din lume. Am avut multe ocazii și am atacat până la fluierul final. Un gol ne-ar fi ajutat în retur. O victorie cu 2-0 acasă este o posibilitate, dar acum nu va fi suficientă, deoarece nu am înscris. Am avut probleme la finalizare. Am avut multe contraatacuri la care fie am ratat fie nu a existat precizie. Astfel, dacă vom fi eliminați săptămâna viitoare nu va fi doar din cauza apărării din această seară (n.r. - de miercuri seară). Nu voi face promisiuni pentru retur, dar vrem să jucăm un fotbal atractiv și să câștigăm meciul, dacă este posibil", a spus Klopp, potrivit Mediafax. Formația Real Madrid a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Borussia Dortmund, într-un meci contând pentru prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Bale '3, Isco '27 și Ronaldo '57. Returul va avea loc la 8 aprilie.